Бездомных собак будут кормить красной рыбой

Члены президиума Заксобрания Камчатского края единогласно поддержали федеральный законопроект, предусматривающий передачу конфискованной или изъятой рыбы в приюты для животных и питомники для ездовых собак.

– Речь идет о рыбе лососевых пород, изъятой или конфискованной на территории Камчатки, в акваториях внутренних морских вод и территориальном море РФ, примыкающем к административным границам Камчатского края, — сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

Возможность передачи распространяется на рыбу, состояние которой не позволяет вернуть ее в естественную среду обитания. Законопроект также распространяется на рыбопродукцию, за исключением икры, соленой или копченой рыбы.

Передавать красную рыбу в приюты и питомники начнут с 1 января 2024 года. В случае принятия закона Госдумой, эксперимент будет проводиться с момента его вступления в силу по 1 октября 2026 года.

– Цель закона — это, прежде всего, рациональное использование изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов. Сегодня такая рыбопродукция попросту уничтожается, тогда как она может приносить пользу. Особенно важно это для приютов, где содержатся бездомные животные, — объяснила председатель комитета по природопользованию краевого парламента Оксана Герасимова.

Отмечается, что принятие закона поможет решить вопросы обустройства мест для хранения изъятой из незаконного оборота рыбопродукции, что снизит нагрузку на федеральный бюджет.

В настоящее время в восьми муниципалитетах и трех горокругах края действуют 11 муниципальных и 6 частных приютов для бездомных собак и 28 питомников для ездовых собак.

Красная рыба в целом полезна для собак и богата жирными кислотами, такими как Омега-3, но их избыток может вызвать проблемы с пищеварением, ожирение и панкреатит. В случае недостаточной обработки возможно заражение животных паразитами. Рыбные кости также представляют опасность для собак мелких пород.

Напомним, с 1 ноября 2022 года на Камчатке проводится эксперимент по ограничению допустимого веса вывозимой немаркированной красной икры для пассажиров авиарейсов. Если пассажир собирается вывезти более 10 кг продукта, он обязан доказать законность происхождения. По оценке властей региона, до введения ограничения из региона в личном багаже вывозили более 500 тонн икры, для производства которой браконьеры уничтожали более 15 тыс. тонн сырца лососей, а ущерб государству оценивался в 15 млрд рублей.