 

По данным Роспотребнадзора, около 80% россиян являются носорогами

12.11.2023, 8:42, Разное
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GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

По последним данным Роспотребнадзора, аж 80% российского населения оказались… носорогами. Это шокирующее открытие было сделано в ходе обширного исследования ДНК жителей страны. Исследователи изначально планировали выяснить уровень иммунитета к различным вирусам, но вместо этого обнаружили генетическую связь между большинством россиян и африканскими носорогами.

Главный научный сотрудник проекта, доктор биологических наук Игорь Васильевич Козлов, комментирует: «Мы были абсолютно поражены. Представьте наш шок, когда вместо ожидаемых данных о состоянии иммунной системы, мы увидели генетические маркеры, характерные для носорогов. Конечно, первое, что пришло в голову — это ошибка в оборудовании, но после многократных проверок результаты остались прежними.»

Новость вызвала бурю обсуждений в социальных сетях. Многие пользователи интернета начали выкладывать фотографии своих «носорожьих» родственников, а также делиться историями о том, как их предки, оказывается, мигрировали из Африки миллионы лет назад. Некоторые предположили, что это может объяснить любовь россиян к купаниям в проруби — ведь носороги обожают грязевые ванны!

Однако не все восприняли новость с энтузиазмом. Некоторые эксперты высказали сомнение в достоверности исследования, предполагая, что это может быть частью какой-то рекламной кампании или даже мирового заговора.

В любом случае, ждем официального заявления от Роспотребнадзора и новых данных по этому вопросу. Возможно, скоро на улицах российских городов мы увидим не только пешеходов, но и… носорогов?

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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