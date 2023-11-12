«Войны никто не хочет» — Венгрия и Словакия могут встать на пути вступления Украины в ЕС

Дорога Украины в Европейский союз будет полна препятствий, поскольку на пути у Киева, вероятнее всего, встанут Венгрия и Словакия, пишет The European Conservative. Уже на предстоящем в декабре саммите ЕС Будапешт и Братислава могут заблокировать начало переговоров с Киевом, поскольку вступление Украины принесёт европейскому блоку войну, которую «никто не хочет».



AP

Дорога Украины в Европейский союз будет полна препятствий (если таковая вообще существует), поскольку Венгрия и Словакия, весьма вероятно, заблокируют начало переговоров о вступлении или, по крайней мере, потребуют высокую цену в обмен на свою снисходительность, подчёркивает газета The European Conservative.

После того как Европейская комиссия предложила начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы по инициативе Европейского совета, Венгрия дала понять, что наложит вето на такое решение на саммите ЕС в декабре этого года.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, «особенно вопиющим» является то, как Украина нарушает основополагающие правила ЕС в области национальных сообществ и прав этнических меньшинств, имея в виду ограничения прав этнических меньшинств, в том числе венгров, проживающих на Украине. При Владимире Зеленском и его предшественнике Петре Порошенко Украина ограничила использование этнических языков в школах и средствах массовой информации для национальных меньшинств, а также в культурных и общественных учреждениях в общинах, где меньшинства составляют большинство местного населения. Ещё до начала российской спецоперации на Украине Венгрия всегда была непреклонна в том, что она будет блокировать вступление Украины в ЕС или НАТО до тех пор, пока права меньшинств не будут восстановлены.

На своих страницах в соцсетях политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что принятый закон об украинском языке усложняет жизнь венграм, особенно в сфере образования детей. Чиновник напомнил, что защита прав коренных меньшинств является неотъемлемой частью основных ценностей ЕС, поэтому Будапешт не может поддержать интеграцию Украины в ЕС до тех пор, пока этот закон будет в силе.

По мнению Европейской комиссии, Украина выполнила «более 90 процентов необходимых шагов» для начала переговоров, однако борьба с коррупцией и усиление гарантий национальных меньшинств по-прежнему остаются невыполненными Киевом требованиями Евросоюза, пишет автор статьи.

Кроме того, на территории Украины всё ещё идут военные действия, и Сийярто заявил, что вступление Украины «принесёт европейскому блоку войну, которую никто не хочет». Хотя внутри ЕС предпринимаются усилия по принятию в свои ряды находящейся в состоянии войны Сербии, переговоры о её вступлении зашли в тупик из-за непризнания Белградом независимости Косова, отмечает The European Conservative.

Украина и Молдова сменили статус с претендента на вступление в ЕС на кандидата в 11 раз быстрее, чем в среднем по Евросоюзу, однако дорога к фактическому членству займёт гораздо больше времени.

Словакия может стать ещё одним препятствием на пути Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает против продолжения военной поддержки Киева со стороны ЕС и НАТО. Недавно сформированное словацкое правительство отклонило ранее разработанный план по передаче Украине ракет и боеприпасов. Страна ранее была верным сторонником Киева, а предыдущее правоцентристское правительство поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолёты МиГ-29.

Тем не менее правительство Словакии поможет Украине гуманитарной помощью, но «не в военном отношении», заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток, добавив: «Мы хотим мира, а не войны», резюмирует издание.

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