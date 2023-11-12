Мнение: В России не выживают

Уроки сериала “Игра на выживание” с веселого канала ТНТ

Продолжаю своё углубленное знакомство с волшебным миром русских сериалов предвоенного и военного времени. И в этот раз – один из лауреатов зрительских симпатий, сериал ТНТ «Игра на выживание» 2019 года. Я, как обычно, всё полностью пропустил и узнал о его существовании лишь неделю назад. Хотя, как пишут в отзывах, его показывали даже прямо и непосредственно по телевизору, на канале ТНТ аж 4 серии в неделю!

Как такое могло быть – не совсем мне понятно; сериал даже не 18, а все 21+. Сам-то я ничего против не имею, но как в наш ханжеский и насквозь «приличный» ящик могли пропустить настолько ядрёное зрелище, буквально состоящее из «сцен насилия и жестокости», еще и при том, что все персонажи разговаривают меж собой в основном матерными фразами (то есть прямо и исключительно на современном русском языке повседневного общения, который в основном из мата и состоит). Плюс там еще и изобилие сцен реальной «обнаженки», а также подробно и со вкусом, минут на 10, показана сцена натурального изнасилования, ну и еще несколько «просто» половых актов, а еще также «сцены, демонстрирующие потребление наркотиков». Круто! Могут, значит, если хотят!

«Игра на выживание» – не тонкая работа наподобие «Черного облака»; работа, наоборот, грубая, местами откровенная компиляция из успешных западных лент – местами из «Пилы», местами из «Куба». Хотелось написать, что еще и явно взяты приемы из «Игры в кальмара» – но тут незадача, поскольку корейский хит Нетфликс вышел в 2021, а наш – в 2019. Правда, это ничего не меняет, поскольку сюжет «Игры в кальмара» был несомненно заимствован, но не из российских, и даже не из американских поделок типа «Голодных игр», а из своих же старых корейских «ужастиков» типа «Королевской битвы».

Но главный предшественник, которого перепевает «Игра на выживание» – конечно, великий и ужасный Lost, праматерь (или праотец?) всех современных «больших сериалов». И мне в целом понравилась идея; действительно, почему б и не снять «Лост по-русски», причем вместо тупого рабского подражания «русские дураки невесть как оказались на тропическом острове» выдать сермягу – оказались, но не на острове, а где-то в дебрях сказочной тайги, на широченных и абсолютно безлюдных просторах, возле никому не нужных широченных северных рек! Оно и страшнее, и величественнее, и, опять же, патриотизм.

Ну и далее – по канону: чтоб и безумные научные эксперименты, и секретные лаборатории, и вездесущие спецслужбы, и военные вивисекторы, а дальше уже можно вовсе запустить чертей по бочкам во все стороны. Смешать «Королевскую битву» и «Лост», да не в тропиках, а в мрачной, дышащей смертельной ненавистью к человеку русской Сибири, населенной к тому же соответствующими по духу сибиряками – должно было получиться нечто реально забористое.

«Лост» и сам по себе сериал отнюдь не комедийный, тоже отчасти мизантропический – но его русская вариация вышла и вовсе запредельно мрачной. Воистину «оставь надежду всяк сюда входящий». Ну и над завязкой не особо ломали голову: взяли за основу идею проведения телешоу «Остаться в живых» в этой самой тайге. Типа – прибыли туда 16 «игроков» с разных концов необъятной Родины, чтобы побороться за приз в миллион евро (в 2019 году эта валюта еще не стала «недружественной»), ну и там, в самой середине материка, всё заверте…

Актеры в нашем случае играют, мягко говоря, средне (иногда, видимо, ввиду изобилия персонажей, которых прорабатывать как сценарно, так и актерски было тупо некогда и недосуг, срываются на натуральную сельскую самодеятельность); сценарий явно ваяли наспех, по принципу «неладно скроен, да крепко сшит», середина, как всегда, в наибольшей степени «провисает» – поскольку где-то со второй половины все стартовые задумки уже оказываются исчерпанными, до финала еще далеко, и сценаристы уже с горя лепят что ни попадя, лишь бы как-то переплыть «мертвую зону»).

Но некоторые начальные задумки вышли сразу забавными и оригинальными, в смелом духе Семена Слепакова, за что мы его и любим: сценаристы придумали, а продюсеры воплотили идею, что ведущим телешоу внутри сериала будет Игорь Верник (которого играет Игорь Верник), а в число участников шоу «Выживший» пригласят «для поднятия рейтинга» популярных актеров – Сашу Бортич и Алексея Чадова, которых будут играть… Саша Бортич и Алексей Чадов! Ну разве не прелесть? Актеры внутри фильма про выживание играют самих себя, борющихся за выживание!

Ах, да – про показ сериала по ТВ: забыл, там ведь еще и каннибализм есть (зашла речь про Бортич, вот я и вспомнил). Показывают полуразделанные туши некоторых участников шоу, я, правда, точно не понял, кого. В общем, трогательный романтичный сериал для семейного просмотра.

Если кроме шуток – в целом, как произведение искусства – слабоват. Как говорится, «слишком много трэша». Мало хорошо проработанных психологически персонажей, логика сюжета местами, мягко говоря, сильно хромает, плюс по традиции разочаровывает концовка (я веду речь исключительно о первом сезоне, о двух последующих по общему мнению говорить уже не стоит). Хотя концовка, справедливости ради – бич всех «Lost-образных» сериалов; ведь собственно и у самого родоначальника жанра как раз финал тоже оказался слабым местом. Сюжет типа «на отдаленной территории, помимо сил Природы, действует ЧТО-ТО НЕ ТО» всем хорош, чтобы приковать внимание и породить у зрителя кучу недоуменных и очень интригующих вопросов – но дать на все или хотя бы часть из них убедительные ответы, создающие общую непротиворечивую картину «Какая чертова сила это всё устроила, и главное, ЗАЧЕМ??» – этого пока еще никто не смог, не только наши теэнтешники.

Но! Что лично мне показалось самым ценным в этой поделке: то, как этот крайне неровный сериал все же передал дух страны и дух времени. 2019 год – вот он. Вы хотели нашу Рашу “как она есть”, без придури КамедиКлаб? Вот же она! По отдельности – куча вопросов, но в целом, если смотреть не на сюжет – сам ДУХ предковидной и предвоенной РФ передан просто образцово. Россия позднего Путина встает просто как живая – и пробирает до мурашек.

Во-первых, как положено в современных сериалах – ни одного по-настоящему положительного персонажа; все, кого ни возьми – сволочи, эгоисты и ублюдки. В отношениях между людьми нет опоры ни на законы, ни на понятия, ни на человеческую мораль. Пытки в отделениях милиции – обычное дело до такой степени, что даже в общей атмосфере нарочитого абсурда понимаешь – ЭТО настоящее. Убить – просто как высморкаться, убийства никого не пугают и не «грузят» (2019 год!)

И главный посыл фильма, то, что из атмосферы времени ухвачено очень точно: вот это ощущение, что все персонажи пребывают в какой-то глобальной жестокой Игре, выйти из которой нельзя, как ни старайся: все герои убеждены, что все их ходы записаны и просчитаны Неведомой Силой, собственно их воля не играет никакой роли. Думаю, мало кто сегодня станет спорить, что именно такое миропонимание крайне характерно для подавляющей части российского народонаселения: мы, мол, в любом случае играем в игре, смысла и цели которой мы не понимаем и понимать «не должны», спорить с этим бесполезно, «живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет». В принципе, такое примерно ощущение проглядывает и в очень многих западных картинах, это очевидный мировой тренд – но для нас, россиян, характерно то, что подобное состояние воспринимается как спокойное и умиротворяющее, «от меня ничего не зависит – ну и слава богу, наконец-то».

В принципе, в плане киноведения и даже культурологии было бы интересно пошагово сравнить атмосферу в «Лосте» и в снятом через 15 лет после него в России сериале «Игра на выживание». На мой взгляд, при всей мрачности «Лоста» в «Игре» атмосфера на порядок более жестокая, истеричная и одновременно безысходная. Все-таки Сибирь – это не тропики. Судя по «Игре», у нас тут «Силы Зла царствуют безраздельно».