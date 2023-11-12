 

Мнение: О холопах и рабах… Алла ушла в Вечность?

12.11.2023, 3:00, Разное
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Ну что, жалкая кучка «оголтелых недоличностей», шалом?

Не заслужили мы иного обращения от Примадонны, верно ведь?

Да и не могли, наверное…

Она — звезда! А мы, все кто слушали её голос… , считая её талантом…

…кто покупали билеты на её концерты и на фильмы с её участием, кто платили за пластинки и кассеты с её песнями, кто так или иначе приносили ей деньги — всё равно: «холопы и рабы». Хотя и «заложники ситуации». Но мы — здесь, а она, великая и несравненная Алла Борисовна, уже там, где её судьбой управляет Вселенная, ни много, ни мало. И мы о ней ещё услышим, конечно же…

Наверное, ошибаются те, кто говорят, что талантливый человек талантлив во всём. К счастью, нет.

За пределами вселенной своего таланта, — как правило, удивительно маленькой, если говорить о реальных её размерах, — все таланты — тоже люди. Пусть не такие же «ничтожные и жалкие», как мы, а иначе, но всё равно… Стоит им подать голос за пределами сцены, например — так хоть святых выноси. Фальшь и визг не услышит только глухой.

Ну вот откуда в её лексиконе слово «оголтелый»?

Лаврова наслушалась что ли?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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