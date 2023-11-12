В Новосибирске разрабатывается программа озвучивания на языке жестов

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12.11.2023, 1:39, Разное
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В Новосибирске разрабатывается программное решение, направленное на озвучивание языка жестов. Это инновационный проект, который может значительно улучшить коммуникацию и повысить качество жизни людей с нарушениями слуха.

Язык жестов является основным средством общения для людей, лишенных слуха. Однако зачастую такие люди сталкиваются с трудностями в общении с окружающими, поскольку не каждый знает или понимает язык жестов. Программа, разрабатываемая в Новосибирске, призвана решить эту проблему.

Основной задачей программы является перевод жестов, сделанных человеком с нарушениями слуха, в понятную для окружающих форму – речь или текстовый формат. Благодаря использованию современных технологий и алгоритмов искусственного интеллекта, программа способна распознавать и интерпретировать жесты с высокой точностью и скоростью.


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