 

Прием витамина D во время беременности снижает риск развития астмы на 50%

12.11.2023, 1:39, Разное
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Многочисленные исследования приводят к выводу, что употребление витамина D во время беременности значительно снижает риск астматических заболеваний у детей. Фактически, согласно последним научным исследованиям, прием витамина D в этот период может снизить вероятность развития астмы в будущем на целых 50%.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что это связано с тем, что витамин D обладает противовоспалительными свойствами и способен укреплять и поддерживать иммунную систему ребенка еще на пренатальном этапе. Подтверждением этому служит и то, что недостаток витамина D у беременных женщин нередко ассоциируется с повышенным риском различных заболеваний у детей, включая астму.

Таким образом, регулярный прием витамина D во время беременности является мерой предосторожности, которая может значительно снизить риск развития астмы у будущих детей. Рекомендуется проконсультироваться с врачом и подобрать оптимальную дозировку этого витамина для каждой конкретной беременной женщины, с учетом ее общего здоровья и пищевых привычек.


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