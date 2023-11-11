Рупор кремлевской пропаганды: Со второго раза
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Хорошая новость. В районе Кременной уничтожен один из нациков из "Азова", которых обменивали в прошлом году.
В районе Кременной ликвидирован Егор Горбатенко (позывной «Юра») – уроженец Луганска. С 2014 года состоял в «Азове». Был взят в плен в Мариуполе, а затем возвращен Киеву в рамках обмена "азовцев", после чего снова отправился на фронт, где и был утилизирован.
Теперь уже точно не поменяют. И никаких айфонов.
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Источник: Colonel Cassad
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