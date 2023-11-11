 

Рупор кремлевской пропаганды: Со второго раза

11.11.2023, 23:30, Разное
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Хорошая новость. В районе Кременной уничтожен один из нациков из "Азова", которых обменивали в прошлом году.

В районе Кременной ликвидирован Егор Горбатенко (позывной «Юра») – уроженец Луганска. С 2014 года состоял в «Азове». Был взят в плен в Мариуполе, а затем возвращен Киеву в рамках обмена "азовцев", после чего снова отправился на фронт, где и был утилизирован.

Теперь уже точно не поменяют. И никаких айфонов.

Источник: Colonel Cassad


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