Об импортозамещении радиофарм препаратов в интервью RT рассказал специальный сотрудник Российской академии наук

В последние годы тема самообеспечения страны важными медицинскими препаратами стала особенно актуальной. Неотъемлемой частью таких медикаментов являются радиофармпрепараты, используемые в радиологии для диагностики и лечения различных заболеваний.

Однако на протяжении долгого времени РФ была зависима от импорта радиофармпрепаратов. Это вызывало определенные проблемы в обеспечении государства и его граждан необходимыми препаратами и оказывало негативное влияние на отечественную фармацевтическую отрасль.

На сегодняшний день РФ ставит перед собой важную задачу – замещение импорта радиофармпрепаратов и создание собственного производства данных препаратов. И хотя это сложная задача, она не является невыполнимой.