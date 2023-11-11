 

Об импортозамещении радиофарм препаратов в интервью RT рассказал специальный сотрудник Российской академии наук

11.11.2023, 23:20, Разное
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В последние годы тема самообеспечения страны важными медицинскими препаратами стала особенно актуальной. Неотъемлемой частью таких медикаментов являются радиофармпрепараты, используемые в радиологии для диагностики и лечения различных заболеваний.

Однако на протяжении долгого времени РФ была зависима от импорта радиофармпрепаратов. Это вызывало определенные проблемы в обеспечении государства и его граждан необходимыми препаратами и оказывало негативное влияние на отечественную фармацевтическую отрасль.

На сегодняшний день РФ ставит перед собой важную задачу – замещение импорта радиофармпрепаратов и создание собственного производства данных препаратов. И хотя это сложная задача, она не является невыполнимой.


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