 

Как сложилась судьба звезд сериала “Друзья”

11.11.2023, 22:45, Новости дня
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Сериал “Друзья” оставил неизгладимый след в сердцах многих зрителей по всему миру. Недавно миром пронеслась печальная весть о смерти актера Мэттью Перри, который сыграл одну из главных ролей – Чендлера Бинга. Это потрясло многих поклонников сериала, и многие задались вопросом, как сложилась судьба остальных актеров, которые стали настоящими звездами благодаря “Друзьям”.

Дженнифер Энистон, исполнившая роль Рэйчел Грин, продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. Она стала известной голливудской актрисой и получила множество наград за свои роли. Энистон также занимается продюсированием и активно поддерживает различные благотворительные организации.

Кортни Кокс, которая играла Монику Геллер, также продолжает сниматься в кино и телевидении. Она также попробовала себя в режиссуре и продюссировании. Кокс активно участвует в различных проектах и поддерживает инициативы, связанные с охраной окружающей среды.

Лиза Кудроу, известная по роли Фиби Буффе, также активно работает в индустрии развлечений. Она снимается в фильмах и сериалах, а также занимается театральным и озвучиванием работами. Кудроу также является продюсером и активно поддерживает права животных.

Мэтт Леблан, который воплотил образ Джоуя Триббиани, продолжает активно сниматься в кино и телевидении. Он принимал участие в различных проектах и получил признание за свои роли. Леблан также ведет собственное автомобильное шоу и активно участвует в благотворительных мероприятиях.

Мэттью Перри, несмотря на свою трагическую смерть, оставил незабываемый след в сердцах поклонников “Друзей”. Его актерский талант и вклад в создание образа Чендлера Бинга навсегда останутся в памяти зрителей.

Все актеры сериала “Друзья” продолжают развиваться и добиваться успеха в своих карьерах. Хотя потеря Мэттью Перри является большой утратой, наследие “Друзей” остается живым, и актеры продолжают восхищать нас своими талантами и достижениями.


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