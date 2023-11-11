La Nouvelle Tribune – нехватка денег и кадров — Франция столкнулась с серьёзными проблемами в армии

Вооружённые силы Франции оказались в сложной ситуации, которая вызывает всё большее беспокойство из-за новых конфликтов на Западе, рассказывает La Nouvelle Tribune. Недостаток финансирования лишает французскую армию возможности вести высокоинтенсивную войну, массовое увольнение военных врачей указывает на внутренний кризис, а нехватка новобранцев может пагубно сказаться на обороне страны.



AP

Французская армия переживает сложный период, отмеченный рядом внутренних и внешних проблем, пишет La Nouvelle Tribune. В прошлом году генерал Пьер де Вилье предупредил о недостатке финансирования, из-за которого Франция не способна вести войну высокой интенсивности. В свете новых конфликтов на Западе такая критика вместе с другими недавно возникшими трудностями вызывает беспокойство.

Как рассказывает издание, ещё одна серьёзная проблема — массовое увольнение военных врачей, которое указывает на различные внутренние сложности. Журналистка Изабель Сабуро обратила внимание общественности на тревожащую ситуацию, обнажившую глубокий кризис в военно-медицинской службе. Причин для выхода в отставку здесь нашлось множество: от тяжести труда до выгорания и конфликта интересов.

Вдобавок к увольнениям врачей французские вооружённые силы столкнулись с рекордным за почти десять лет недобором новобранцев. По информации французской газеты, в этом году армии тяжело выполнить ежегодную цель в 16 тыс. новых солдат. Такая нехватка кадров может пагубно сказаться на будущей обороне страны.

Для решения этих проблем Франция объявила о значительном увеличении военных расходов в период с 2024-го по 2030 год, указывает издание. На оборону потратят рекордную сумму в €413,3 млрд, которая пойдёт на модернизацию техники и укрепление военного потенциала страны. Такой шаг говорит о том, что в правительстве признают необходимость увеличить финансовую поддержку армии.

Дополнительное финансирование, однако, не уменьшило тревогу среди военного руководства. Ассиметричные конфликты последних десятилетий ослабили потенциал ВС Франции: его восстановление имеет решающее значение для отражения текущих и будущих вызовов. Французская армия оказалась на перекрёстке, пытаясь уравновесить модернизацию с традициями на фоне перемен в оборонной сфере, отмечает в заключение La Nouvelle Tribune.

—