Рупор кремлевской пропаганды: 12 лет нелегальной работы в США
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Разведчик Андрей Безруков (полковник СВР в отставке) 12 лет проработавший в США о своей работе, целевой стране, аресте и текущей ситуации в мире.
ТАЙМ-КОДЫ:
00:00 Анонс
01:12 Про новое мироустройство
02:11 Про новые технологии, меняющие политику
03:44 Про центры сопротивления США
05:22 Про падение режимов и дестабилизацию
07:16 Про Россию, которую не узнают
10:22 Про деградацию России
11:50 Про фатальную ошибку США в России
19:57 Про состояние Америки
14:46 Про Россию как сырьевую колонию
17:44 Про мизерные зарплаты ученых
19:22 Про новую индустриализацию
24:52 «Вы любите деньги?»
25:15 Про социальное неравенство
27:40 Про Запад, потерявший средний класс
30:13 Про образование среднего класса в Европе
34:10 Про средний класс в России
36:46 Про модернизацию системы обороны
42:09 Про утрату Западом преимущества
45:22 Про сомнительную дружбу США и Европы
52:14 Про новые выборы президента на Украине
54:27 Про инвестиции США в Украину
57:10 Про скандал в канадском парламенте
59:48 Про увеличение БРИКС+
01:01:40 Про БРИКС как попытку равноправия
01:03:34 Про президентские выборы в США
01:06:13 Про Джо Байдена
01:07:28 Про политический кризис в США
01:10:47 Про работу разведчиком
01:17:39 Про русский язык, который забывается
01:21:02 Про детей
01:27:00 Про главное правило разведчика
01:27:52 Про национальность
01:29:01 Про выбивающий из колеи русский язык
01:30:23 Про жену и легенду
01:34:32 P.S.
PS. Хороший цикл про наших реальных нелегалов. С интересом подсел.
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Источник: Colonel Cassad
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