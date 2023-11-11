Мнение: Как китайские карикатуристы видят Запад и Украину, почему Словакия против Киева и украинский ГУЛАГ

1. Культурные стереотипы о странах мира широко используются в политической карикатуре. В Китае на страны Запада, а также на Японию, Корею и Украину порою смотрят не совсем так, как смотрим мы в России. Блогер Руслан Карманов приводит любопытный пример китайской карикатуры (ссылка):



Выбор зверей у китайского карикатуриста местами просто до слёз.

Канада, в силу разрешения там наркоты, удолбанный сопливый крокодил (с повязкой со свастикой) на фоне американского, нормального крокодила.

Японцы поросли мухоморами (привет экологии). Брита[ния] в виде динозавра, а Австралия – крокодил-урка, в тюремной робе. Израиль-козёл, Польша – кабан, Южная Корея в фазе “жизнь пытается выйти на сушу”.

Особенно необычно изображена Украина – это тоже медведь, как и Россия, то есть совсем не то, к чему мы привыкли на картинках российских карикатуристов. Только медведь почему-то побрит и одет не как полагается медведю, а в срамократическую атрибутику…

Центр планеты быстро смещается с запада на юг. Ещё каких-то 20-30 лет назад где-то рядом с центром мира были Франция с Германией, сейчас же страны Европы быстро откатываются на периферию. Россия, спасибо нашим мудрым и сильным предкам, будет занимать одну из ключевых зон на карте при любом сценарии.

2. Западные издания пишут, что Словакия после выборов нового правительства выступила против Украины якобы из-за личной неприязни премьера Роберта Фицо к украинским властям (ссылка):



Тимошенко в 2009-м при журналистах отругала премьера Словакии, в сентябре он переизбрался на эту должность. Политик пообещал прекратить военную помощь Киеву — прежде республика была одним из главных в ЕС поставщиков оружия для ВСУ.

Отказ словацкого премьер-министра Роберта Фицо от военной поддержки Украины связан с личным унижением от Юлии Тимошенко в 2009 году, когда та возглавляла украинское правительство. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник среди высокопоставленных словацких чиновников.

В январе 2009-го спор между Москвой и Киевом по поводу транзита российского газа привел к тому, что поставки прекратились. Одним из получателей топлива, следовавшего через Украину, была Словакия. Отключение газа нарушило работу заводов, убытки достигали $100 млн ежедневно. Премьером Словакии тогда был Фицо, он «в отчаянии» связался с Тимошенко и Владимиром Путиным, чтобы решить проблему.

Спустя несколько дней он во главе словацкой делегации прибыл в Киев на переговоры. Как пишет Politico, «украинцы заставили их подождать, потом подождать еще», спустя три часа делегатов пригласили на встречу с участием представителей СМИ, чего не ожидал Фицо и остальные словацкие чиновники. Тимошенко затем на протяжении 20 минут выступала перед журналистами с критикой премьера за то, «что тот встал на сторону Москвы в газовом споре».

«Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо побагровел от гнева. Это была катастрофа. Он был унижен», — сказал источник. После этого словацкая делегация посетила Москву, где их встретил Путин на «тщательно продуманной церемонии», прошедшей в Георгиевском зале Кремля.

Фицо затем занял «откровенно антиукраинскую позицию», рассказал старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба. С его слов, словацкий премьер заявил, что Братиславе не следует поддерживать Киев, «мы не нужны Украине, они с нами не ведут серьезных разговоров». «Это личное», — резюмировал эксперт.

Охотно верю в историю — надменная позиция «любовницы большого босса» довольно характерна для постсоветской Украины. Киев даже после 2022 вовсю оскорблял европейские страны репликами в духе «вам США приказали нам помогать, так что заткнитесь и платите».

Но всё же подозреваю, что ключевая причина политического разворота Словакии связана не столько с личной историей нового премьера, сколько с объективным страданием словацкой экономики на фоне участия страны в антироссийских санкциях и резкого сокращения поставок дешёвого российского газа. Напомню, русский газ шёл через Словакию транзитом и использовался на местных энергоёмких производствах.

Цитирую касательно убытков по одному только транзиту (ссылка).

Словакия потеряла «золотую жилу» из-за разрыва России. <…>

Так, по сообщениям словацкой Konzervatívny denník Postoj, газовая компания Словакии Eustream, которая занималась транзитом российского газа через свою страну, впервые понесла убытки в 12,6 млн евро за год — все из-за ограничения Евросоюзом импорта российского газа. Как видим, прилетел и бумеранг, где в первую очередь пострадала экономика страны, которая просто зарабатывала на транзите российского газа. Так как государство является держателем контрольного пакета акций в 51%, Словакия каждый год получала неплохие дивиденды в бюджет.

Размер выплачиваемых дивидендов зависел от прибыли, однако обычно достигал величины в двести миллионов долларов в год.

Из-за убытков поступления в бюджет не просто сократились, а обнулились, потому что дивиденды выплачиваются с прибыли (как Газпром выплачивает государству). К слову, в 2020 году все было хорошо — доход Eustream составил более €750 млн, прибыль — €360 млн. «Золотая жила», как видим, приносившая доходы за счет газовой инфраструктуры, построенной еще при социализме в Словакии, захлопнулась.

Об этом в англоязычных изданиях почему-то не пишут, предпочитая объяснять всё тем, что премьер Фицо лично обижен на Киев. Примерно так же Виктора Януковича обвиняли в том, что он «продался Кремлю», когда он всего лишь приостановил процесс евроинтеграции Украины в 2013 году. Мол, дело было лично в Януковиче и его «банде», а не в том, что Украине тогда предложили мошеннически невыгодные условия этой самой евроинтеграции, которые стали бы (и в итоге стали) тяжёлым ударом по украинской экономике.

3. На Украине декларативная ненависть к коммунизму парадоксально совмещается с применением лучших практик сталинского СССР (ссылка):

В украинских шахтах стали использовать труд заключенных. Об этом заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська, его слова приводит ТАСС.

По словам украинского чиновника, за счет того, что в шахтах теперь работают заключенные, в стране началось восполнение дефицита рабочей силы. Кроме того, по слова Малюськи, у труда заключенных есть и другие преимущества.

«Наши заключенные начали работать шахтёрами. Преимуществ множество, восполняется дефицит рабочей силы», — приводит агентство его заявление.

Предположу, что шахтёров-заключённых набирают прежде всего из представителей южных и восточных регионов страны. Также предположу, что свободных шахтёров — насколько слово «свободный» вообще применимо к украинцам в 2023 — отправляют прямиком в окопы.