Ветеран МОССАД рассказал, как агенты Израиля в 1960-х проникали в Аргентину в авиадвигателях
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
85-летний
отставной полковник МОССАД Иосаф Шумбах раскрыл ранее малоизвестные детали
операций израильских спецслужб по поиску в Аргентине нацистских преступников. Не имея возможности законно попасть в некоторые
страны, агенты МОССАД проникали туда в авиадвигателях гражданских
самолётов.
По словам
ветерана, двигатель Boeing-747
имеет полости, в которых при должной сноровке могут разместиться до трёх
человек. Чтобы туда забраться, достаточно иметь доступ к топливному
люку двигателя и хорошо знать устройство агрегата. В 1961 году двое агентов
МОССАД именно таким способом прибыли в Буэнос-Айрес, чтобы похитить знаменитого доктора
Менгеле. Для его вывоза в Тель-Авив израильские инженеры
разработали специальную версию двигателя, которая содержала тюремный отсек. Операция не увенчалась успехом – охрана Менгеле задержала и сдала в полицию одного из диверсантов, а другой, экстренно возвращаясь в Израиль, сел не в тот двигатель и был разуплотнён при взлёте. После этого практику таких полётов приостановили.
«Конечно, сейчас
в авиадвигателях наши агенты уже не летают, поэтому искать их там бесполезно, –
говорит Иосаф Шумбах. – Современные агенты прячутся либо в люках для шасси, либо в
туалетных отсеках, либо, гораздо реже, в багажных чемоданах. Тем, кто
охотится на израильских шпионов, пора начать жить в 21 веке и забыть про методики 50-летней давности».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет