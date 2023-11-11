 

Ветеран МОССАД рассказал, как агенты Израиля в 1960-х проникали в Аргентину в авиадвигателях

11.11.2023, 19:53, Разное
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85-летний
отставной полковник МОССАД Иосаф Шумбах раскрыл ранее малоизвестные детали
операций израильских спецслужб по поиску в Аргентине нацистских преступников. Не имея возможности законно попасть в некоторые
страны, агенты МОССАД проникали туда в авиадвигателях гражданских
самолётов.

По словам
ветерана, двигатель Boeing-747
имеет полости, в которых при должной сноровке могут разместиться до трёх
человек. Чтобы туда забраться, достаточно иметь доступ к топливному
люку двигателя и хорошо знать устройство агрегата. В 1961 году двое агентов
МОССАД именно таким способом прибыли в Буэнос-Айрес, чтобы похитить знаменитого доктора
Менгеле. Для его вывоза в Тель-Авив израильские инженеры
разработали специальную версию двигателя, которая содержала тюремный отсек. Операция не увенчалась успехом – охрана Менгеле задержала и сдала в полицию одного из диверсантов, а другой, экстренно возвращаясь в Израиль, сел не в тот двигатель и был разуплотнён при взлёте. После этого практику таких полётов приостановили.

«Конечно, сейчас
в авиадвигателях наши агенты уже не летают, поэтому искать их там бесполезно, –
говорит Иосаф Шумбах. – Современные агенты прячутся либо в люках для шасси, либо в
туалетных отсеках, либо, гораздо реже, в багажных чемоданах. Тем, кто
охотится на израильских шпионов, пора начать жить в 21 веке и забыть про методики 50-летней давности».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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