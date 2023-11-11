 

Перекармливание кошек может привести к проблемам с кишечником

11.11.2023, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Перекармливание кошек – проблема, которая может иметь неприятные последствия для их здоровья. Это явление, когда хозяева дозируют пищу своим питомцам в большем количестве, нежели рекомендуется, может вызывать серьезные нарушения в работе кишечника у кошек.

Кошки – изящные и элегантные создания, похожие на хищников своей природой. Их пищеварительная система разработана для переваривания небольших порций пищи регулярно. Кошачий желудок неспособен адаптироваться к громадным объемам пищи, которые некоторые хозяева избыточно предлагают своим питомцам из чувства заботы или просто по неправильному пониманию их потребностей.

Перекармливание может привести к нескольким негативным последствиям. Во-первых, оно может вызвать эмоциональное и физическое стрессовое состояние у кошек. Избыток пищи приводит к потере естественного баланса между энергией, затраченной на пищеварение, и общим состоянием организма кошки. Это может повлечь за собой изменения в поведении питомца, а также проблемы в работе нервной системы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Об импортозамещении радиофарм препаратов в интервью RT рассказал специальный сотрудник Российской академии наук

11.11 / Океанографы открыли крупнейший на Земле подводный водопад

11.11 / Рупор кремлевской пропаганды: 12 лет нелегальной работы в США

11.11 / Мнение: Как китайские карикатуристы видят Запад и Украину, почему Словакия против Киева и украинский ГУЛАГ

11.11 / Сверхпроводящая камера увеличивается до 400000 пикселей

11.11 / Ветеран МОССАД рассказал, как агенты Израиля в 1960-х проникали в Аргентину в авиадвигателях

11.11 / Создано ПО для распознавания и озвучивания русского жестового языка в Новосибирске

11.11 / Oppo Reno 11 Pro не будет оснащен перископическим объективом для оптического зума

11.11 / 7 удивительных преимуществ ежедневных прогулок для здоровья

11.11 / Мнение: Профессор Лебединский оказался умнее Гребенщикова и Макаревича

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика