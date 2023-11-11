Создано ПО для распознавания и озвучивания русского жестового языка в Новосибирске

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) разработана инновационная система, способная распознавать и озвучивать русский жестовый язык. Эту новость предоставляет агентство “Интерфакс”, ссылаясь на профессора кафедры автоматизированных систем управления НГТУ НЭТИ Михаила Грифа.

Система оперирует путем непрерывного распознавания жестов с помощью камеры, например, смартфона. Представляя собой мобильное приложение, это устройство имеет способность переводить человеческую речь на язык жестов в обратном направлении. Планируется, что такой двухсторонний переводчик будет доступен к концу 2024 года или в начале 2025 года.

Михаил Гриф подчеркнул, что для полноценной работы системы с точностью в 90% ПО должно распознавать около 5 тысяч жестов. На данный момент университету удалось обучить систему только 400 жестам.

“На данный момент мы уверенно распознаем 400 жестов, что, конечно же, недостаточно. В различных словарях мы насчитали 8,5 тысячи жестов, но, возможно, их еще больше. Мы оцениваем максимальное число жестов приближенно к 10 тысячам”, – подчеркнул Гриф.

Он также добавил, что при обратном переводе, то есть переводе с голоса на жесты, одной из наибольших проблем является многозначность некоторых слов и омонимия.