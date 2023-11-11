Oppo Reno 11 Pro не будет оснащен перископическим объективом для оптического зума
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Известно, что грядущий флагман Oppo Reno 11 Pro не будет оснащен перископическим объективом для оптического зума, который был представлен в прошлогодней модели Reno 10 Pro Plus. Эту информацию пишет Gizmochina, ссылаясь на китайского инсайдера Digital Chat Station (DCS).
По данным DCS, Oppo Reno 11 Pro получит OLED-экран с изогнутыми краями и разрешением 1,5К. Ответственность за производительность устройства возьмет на себя процессор Snapdragon 8 Plus Gen1. В то время как базовая модель Reno 11 будет оснащена OLED-экраном разрешением Full HD+ и процессором MediaTek Dimensity 8200.
Оба эти устройства сохранят характерный дизайн серии Reno 10, будут доступны в розовом и бежевом цветах с матовым стеклянным корпусом. Также будут представлены зеленая и серебряная модели с текстурированными задниками. Блок камер будет представлен двумя кругами, каждый из которых включает три объектива. По крайней мере, одна камера на Reno 11 и 11 Pro будет иметь 32-мегапиксельный модуль Sony IMX709 с двухкратным оптическим зумом. Ни одна из моделей не получит перископический объектив для более сильного приближения.
Ожидается, что презентация Oppo Reno 11 и 11 Pro состоится в Китае 23 ноября 2023 года.
Смотреть комментарии → Комментариев нет