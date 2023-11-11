Oppo Reno 11 Pro не будет оснащен перископическим объективом для оптического зума

Известно, что грядущий флагман Oppo Reno 11 Pro не будет оснащен перископическим объективом для оптического зума, который был представлен в прошлогодней модели Reno 10 Pro Plus. Эту информацию пишет Gizmochina, ссылаясь на китайского инсайдера Digital Chat Station (DCS).

По данным DCS, Oppo Reno 11 Pro получит OLED-экран с изогнутыми краями и разрешением 1,5К. Ответственность за производительность устройства возьмет на себя процессор Snapdragon 8 Plus Gen1. В то время как базовая модель Reno 11 будет оснащена OLED-экраном разрешением Full HD+ и процессором MediaTek Dimensity 8200.

Оба эти устройства сохранят характерный дизайн серии Reno 10, будут доступны в розовом и бежевом цветах с матовым стеклянным корпусом. Также будут представлены зеленая и серебряная модели с текстурированными задниками. Блок камер будет представлен двумя кругами, каждый из которых включает три объектива. По крайней мере, одна камера на Reno 11 и 11 Pro будет иметь 32-мегапиксельный модуль Sony IMX709 с двухкратным оптическим зумом. Ни одна из моделей не получит перископический объектив для более сильного приближения.

Ожидается, что презентация Oppo Reno 11 и 11 Pro состоится в Китае 23 ноября 2023 года.