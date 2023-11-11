Депутат назвал популизмом критику хода СВО военкорами и блогерами

При этом материал для гибридной войны они, по его словам, берут у соотечественников – «у блогеров-военкоров, у различных ЛОМОв, которые любые временные трудности представляют как постоянные и непреодолимые».

«Так не больше продолжаться не может. Слишком уж видны уши… Нужно принимать меры и достаточно оперативно. Военкоры, блогеры, ЛОМы, депутаты Государственной Думы (пользующиеся неприкосновенностью) — все они граждане нашей страны и все должны определиться — либо они на нашей стороне «МЫ», — либо же они на стороне — «ОНИ».

“Хочешь работать по западным методичкам, хочешь “минуту хайпа” — определяйся на чьей ты стороне. Друг или враг», — подчеркивает политолог.

В качестве примера Сергей Судаков приводит текст военного блогера-журналиста Романа Алехина от второго ноября, опубликованный в его телеграмм-канале: «Чтобы реально встряхнуть, нужно не в камеру громко с матом говорить, а показывать, что все на реальном, а не на мнимом контроле, основанном на красивых отчетах лизоблюдов. Необходимо настроить системную работу с обеспечением, как с штатным, так и с волонтерским. Необходимо настроить связь. Необходимо ввести жесткую ответственность командиров, которые до сих пор колоннами идут на ротацию и с ротации и кладут сотни бойцов вне боя. Но для этого необходимо прекратить порочную практику назначений лояльных и начать назначать профессиональных, научившись выслушивать горькую правду с передовой. Можно, конечно, предложить научить подчиненных докладывать эту горькую правду правильно для обоих сторон, но это уже, скорее всего, сложновато для понимания тех, кто не управляет даже на основе стандартного менеджмента, да и на уровне правильных армейских приказов тоже. Из-за этого всего и приходиться “стряхивать”… (Просто напоминаю ст. 280.3 УК, дискредитация)», — цитирует политолог.

Депутат Государственной Думы Артем Кирьянов подобные заявления — такие, как у блогера Алехина — называет популизмом и погоней за славой.

«Когда об отсутствии сроков демобилизации жалуются жены призывников, это по-человечески очень понятно. Но когда об этом пишут военкоры (такие, как Кошеварова, Алехин или Романов), которые как никто другой должны понимать суть армии и военной операции, это в лучшем случае опасный популизм или «слава Пригожина», которая многим спать не дает. Много у нас тут мечтающих быть народным героями за чужой счет и на чужих костях, — говорит депутат. — Я вот тоже хочу, чтобы наши парни как можно скорее вернулись домой, но никогда не буду требовать этого от руководства армии. В этом смысле, когда коллега Алексей Журавлев вторит популистам о демобилизации, хочется спросить: а дальше как и с кем будем решать главную задачу?»

Артем Кирьянов также отмечает, что «все эти Алехины и Романовы еще недавно наперегонки с одним «товарищем» ругали Минобороны в отсутствии снарядов. И с каждым постом их телеграм-каналы пополнялись новыми подписчиками из числа рассерженных диванных патриотов. Так и хочется спросить: вы на кого работаете?».