 

GB News – на фоне предупреждений о российской угрозе Британия оказалась не в состоянии отремонтировать передовую атомную подлодку

11.11.2023, 19:02, Новости дня
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Британская атомная подводная лодка HMS Audacious, которую, как пишет GB News, называют «одним из самых совершенных подводных аппаратов из когда-либо созданных», будет целый год бездействовать, застряв в порту на ремонте. Как поясняется в статье, этот простой вызван тем, что единственный сухой док Британии, в котором можно починить это судно, закрыт на ремонт как минимум до весны.


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Одна из самых современных подводных лодок Великобритании HMS Audacious, используемая для защиты страны от России, в настоящее время выведена из строя, поскольку застряла в порту в ожидании ремонта, пишет GB News.

Эту атомную подлодку класса Astute называют, как пишет издание, «одним из самых совершенных подводных аппаратов из когда-либо созданных». Однако теперь на фоне предупреждений о российской угрозе это судно будет целый год бездействовать, поскольку у британского флота нет сухих доков, пригодных для ремонта этой субмарины. Единственный сухой док, способный принять данную подлодку, в настоящее время закрыт на ремонт и будет готов не раньше весны. Атомная субмарина сейчас находится в Девонпорте рядом с кладбищем подлодок.

Британский эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир, комментируя ситуацию, заявил: «Подводные лодки класса Astute являются одними из наиболее эффективных подводных платформ в мире, но нет смысла в их наличии, если их нельзя подготовить в приемлемые сроки».

Он также сообщил, что, скорее всего, в этом году были времена, когда у Великобритании не было в море ни одной ударной субмарины для защиты страны.

«Если британская общественность знает о наличии уязвимостей из-за недостаточной боеготовности вооружённых сил, то русские и китайцы также определённо будут знать об этом», — заявил Фрир.

Эти слова прозвучали, как отмечает издание, на фоне возросшего уровня «подводной активности» со стороны России.

Начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин предупредил, что такого уровня активности не наблюдалось со времён холодной войны. Говоря об АПЛ HMS Audacious, он предупредил, что потребуется «много времени» для возвращения судна в полное рабочее состояние.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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