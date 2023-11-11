Россия вырывается вперёд в военных инновациях на Украине, а западное оружие отстаёт в своих характеристиках — швейцарский экономист в интервью ZDF

На Западе продолжают обсуждать провал украинского наступления и тупик, в который она попала. Маркус Койп в интервью ZDF обращает внимание, что проблема уже далеко не только в недостаточном количестве передаваемого Украине оружия, но и в том, что русские всё чаще имеют и техническое преимущество, так как активнее применяют инновации. Например, российские барражирующие боеприпасы — «Ланцеты», превосходят в два раза по дальности, переданные Киеву западные аналоги — британские Switchblade.

МАРКУС КОЙП, специалист по военной экономике университета Цюриха: Но нужно принять во внимание и третье. А именно, что русские, конечно, совсем не глупы и некомпетентны, когда дело касается их собственной промышленности. Вполне естественно, что они постоянно развиваются. И если теперь говорить о теме БПЛА, то русские только что представили новинку среди своих барражирующих боеприпасов, так называемые дроны «Ланцет», которые производятся фирмой ZALA и обычно имели дальность действия всего 40 километров. Но теперь мы видели видео, верифицированные видео выстрелов, произведённых на Украине, которые подразумевают, что теперь дальность стрельбы составляет от 70 до 90 километров, а Украина до сих пор имела Switchblade из Великобритании с дальностью действия всего 40 километров.



И это фактически означает следующий вызов для Украины. Это означает, что вместо Switchplade 300, поставляемых сейчас, стоило бы получить Switchblade 600, который также имеет дальность действия до 90 километров. Тут вы можете видеть, что именно это я имел в виду под технологиями. Таким образом, нельзя просто стоять и обсуждать, сколько единиц было передано. Необходимо также убедиться, что она (Украина. — ИноТВ) находится как минимум на том же технологическом уровне, что и её оппонент, а то и выше. Именно это имел в виду Залужный в своей статье: в конце концов, необходимо технологическое превосходство для победы в этой войне.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2023 года.

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