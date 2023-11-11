Мнение: Медведев про Афганистан, наркотики и США…

Хорошая новость от блогера Медведева, трудоустроенного зампредом Совбеза России.

Оказывается, в Афганистане на 95% снизилось производство наркотиков. «Причём это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тыс. га), так и самого производства опиума (с 6,2 тыс. до 333 т)» – написал Медведев.

И произошло это, по версии Медведева, из-за того, что США ушли из Афганистана. Мол, американцы. Мол, США «…был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны».



Отсюда

Правда что ли? Это американцы заставляли афганцев выращивать мак и поставлять его в Россию? А сейчас некому заставлять?

Интересно, как обстановка с другими разновидностями наркотиков? Кокаин или мефедрон – вне зоны интересов США? И эту отраву нам придется как-то самим истреблять, не рассчитывая, что США откуда-то уйдут и кокаин с мефедроном в России исчезнут?

На снимке: Дмитрий Медведев (слева, прицеливается), фотография отсюда

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