 

Мнение: О сложной арифметической загадке… Почему снова «денег нет»?

11.11.2023, 18:50, Разное
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От создателей сериала «У России вот-вот закончатся ракеты»…

Идея оказалась вдохновляющей. Но появилась интрига. И местами — даже загадка.

Вроде бы — чисто для школьников. Не нужны ни интегралы, ни дифференциалы. Но не всё так просто, как кажется.

Следим за руками и цифрами.

#США вынуждены ограничивать военную помощь Украине. Об этом рассказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. «У Пентагона остался всего один миллиард долларов для пополнения запасов оружия, которое было отправлено Киеву», — передаёт слова представительницы военного ведомства агентство Bloomberg. Сабрина Сингх также добавила, что такое положение возникло по причине задержек в финансировании.

Проблемы у Пентагона действительно есть. Они возникли, когда администрация нынешнего президента не смогла протащить через Конгресс проект бюджета на предстоящий год с заложенными в него новыми миллиардами для Украины. В итоге была принята «временная схема», где вопрос финансирования ВСУ был отложен на 45 суток. Этот срок истекает уже через неделю.

Но — #денегнет, а есть долгий и нудный торг между Белым домом и парламентом. Однако, загадка не в этом.

На момент блокировки финансовых ресурсов для ВСУ, у Пентагона оставалось ещё 5,2—5,4 млрд долл. «в загашнике». Считалось, что этого хватит на месяцы.

С тех пор, ЕМНИП, Киеву было выделено три пакета помощи — на 150 млн долл. и на 200 млн долл. в октябре, а также на 125 млн долл. и на 425 млн долл. в ноябре, буквально на днях. В сумме это 900 млн долл.

Берём по минимуму и считаем: 5,2 млрд минус 900 млн = 4,3 млрд долл. А остался — только один (!) миллиард долларов. Как бы «последний».

Ллойд, Джо, где остальные #деньги?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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