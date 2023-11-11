 

Храп и апноэ повышают риск развития фибрилляции предсердий

11.11.2023, 18:35, Разное
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Храп и апноэ – это распространенные проблемы сна, которые могут серьезно ухудшить качество нашей жизни. Храп, возникающий из-за вибрации тканей в дыхательных путях, и апноэ, при котором дыхание временно прекращается, могут вызвать различные проблемы со здоровьем.

Одной из особенностей храпа и апноэ является их связь с мерцательной аритмией – сердечным расстройством, при котором сердце бьется нерегулярно и с перебоями. Несколько исследований подтвердили, что отношение между храпом/апноэ и мерцательной аритмией является значимым и тесным.

Есть несколько основных механизмов, объясняющих эту связь. Во-первых, постоянные периоды дыхательных остановок при апноэ приводят к изменениям в напряжении нервной системы, которые впоследствии могут вызвать аритмию. Во-вторых, недостаток кислорода и повышенный уровень углекислоты, которые сопровождают апноэ, влияют на функционирование сердца и могут вызвать расстройства ритма.


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