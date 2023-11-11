Здоровье и активность в пожилом возрасте не связаны с неизбежным ухудшением состояния

Здоровье и активность в пожилом возрасте не связаны с неизбежным ухудшением состояния. Врач-терапевт Ирина Андреева подчеркивает важность личной ответственности за свое здоровье и призывает к активной поддержке здорового образа жизни со стороны государства. Она рекомендует использовать проверенные временем методы: физические упражнения, умственную стимуляцию, социальное общение, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек.

Важно обсуждать с семьей и врачами свои предпочтения относительно ухода в пожилом возрасте. Переезд в меньшие населенные пункты может облегчить уход за пожилыми, но систематический подход к здоровью поможет уменьшить период страданий от болезней.

Менталитет и отношение к старости также играют ключевую роль. Позитивное восприятие возраста, как времени приобретения мудрости, увеличивает шансы на выздоровление от инвалидности. Питание с низким гликемическим индексом, богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми и нежирным белком, снижает риски здоровья. Избегание переедания также важно для предотвращения хронических заболеваний.

Регулярные физические упражнения помогают сохранить мышечную массу и силу даже в глубокой старости. Не менее важно поддерживать социальные связи и общаться с близкими, что способствует долголетию и улучшает качество жизни.