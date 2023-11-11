«В слове “Россия” нет буквы “я”:» депутат Калашников призвал россиян отказаться от индивидуализма ради общих целей

Депутат Госдумы Леонид Калашников, выступая на ток-шоу «60 минут», призвал общество к коллективизации и единению, а также борьбе с индивидуализмом и частнособственническими замашками. По его словам, в сложное для страны время люди, которые думают в первую очередь о своих личных интересах, – враги народа.

Комментируя недовольство отдельных лиц ценами на бензин, Калашников предложил им заботиться не о своём кошельке, а о стране.

«Вы же не беспокоитесь, хватит ли государству денег на бензин для автобусов, на бензин для грузовиков, на бензин для служебных машин… Вы о себе, о своём кармане думаете только! А это глупо, это низко, это плевок в лицо своей стране, своему обществу, когда у нас такие события происходят, а вы свои деньги считаете. О государстве надо думать, о том, чего можно себе недодать, без чего можно себя оставить сейчас, чтобы это пошло в плюс Родине», – сказал он.

Подытоживая сказанное, парламентарий напомнил: индивидуализм в истории нашей страны всегда презирался и приравнивался к эгоизму, а как следствие – к измене.

«В слове Россия, дорогие мои, нет буквы “я”, зато там есть буква “мы”… Я фигурально сейчас говорю, не надо придираться. Я хочу сказать, что надо прекратить думать о себе, надо прекратить “якать”, потому что, я снова подчеркну, это эгоизм и враждебность к своей стране, к своему народу. Надо начать думать категорией “мы”, объединяться в коллектив, быть едиными. Только фашисты не хотят единства и цельности, они хотят, чтобы были разброд, шатание, чтобы страну раздирали противоречия, чтобы не было могучей связки народа, государства, армии, судов. Я считаю, такие идеи недопустимы ни в плане их пропаганды, ни в плане их ношения в голове».

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