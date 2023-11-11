Заболевания суставов и спина после COVID-19: аутоиммунные последствия

После перенесенной инфекции COVID-19 могут возникнуть неприятные симптомы, связанные с развитием аутоиммунных заболеваний. Рассказ врача-ревматолога Елены Выставкиной.

Симптомы, такие как боли в суставах, скованность, проблемы со спиной и отеки в областях суставов, стали обычными для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Ревматолог Елена Выставкина объясняет, что эти проблемы являются результатом аутоиммунных нарушений, которые могут развиться в организме после инфекции. Такие аутоиммунные нарушения часто принимают форму ревматологических патологий.

“Симптомы аутоиммунных ревматологических заболеваний включают боли в суставах, припухлости, утреннюю скованность, которая длится более часа, и воспалительные боли в спине, которые возникают в состоянии покоя и ночью,” – уточнила Выставкина в интервью KP.RU.

Она также отметила, что аутоиммунные нарушения после инфекции не являются редким явлением. Их появление связано с тем, что иммунная система организма, атакованного вирусом, начинает чрезмерно активироваться, что приводит к накоплению иммунных клеток в тканях и вызывает воспаление и отек.