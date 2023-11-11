 

Врач Екатерина Кашух: Диета играет важную роль в поддержании нормального уровня холестерина в крови

11.11.2023, 17:05, Разное
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Диета играет важную роль в поддержании нормального уровня холестерина в крови. Врач Екатерина Кашух деликатно раскрывает секреты правильного питания для людей, столкнувшихся с повышенным холестерином.

По мнению специалиста, основной причиной высокого холестерина является потребление жирного мяса. Поэтому при повышенном холестерине следует избегать жирных видов мяса в повседневном рационе. Лучше всего приготавливать пищу на пару или варить ее, а жарка исключается.

Важно также уменьшить потребление мяса и продуктов его переработки в целом. Екатерина Кашух рекомендует ограничивать употребление мяса до 85 граммов в день, чтобы снизить уровень “плохого” холестерина. Кроме того, половина потребляемых жиров должна составлять ненасыщенные жирные кислоты, которые можно получить из жирных видов морской рыбы, таких как сельдь и скумбрия, морепродуктов и растительных масел.

Чтобы поддерживать нормальный холестерин, важно также включать в рацион достаточное количество сложных углеводов и клетчатки, которые можно получать из овощей, фруктов, цельных круп и бобовых.

И последний совет от врача – контролировать количество употребляемого алкоголя. Избыток алкоголя может привести к ожирению печени и ухудшить ее способность очищать кровь от вредных жиров.


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