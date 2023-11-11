Госдума принимает 920 поправок к проекту бюджета на 2024–2026 годы

Глава комитета по бюджету, Андрей Макаров, сообщил, что к второму чтению проекта бюджета на 2024–2026 годы было представлено целых 920 поправок. Он также подчеркнул, что в результате диалога с правительством удалось согласовать выполнение всех требований, выдвинутых депутатами при рассмотрении проекта в первом чтении.

Из этого объема 920 поправок, авторы четырех из них отозвали свои предложения после подробной подготовительной работы. Теперь предстоит рассмотреть всего 916 поправок. Среди ключевых поправок, представленных фракцией “Единая Россия”, внесено предложение о выделении дополнительных 138,6 миллиарда рублей на социальные мероприятия на протяжении трех лет: 51,3 миллиарда рублей в 2024 году, 43,9 миллиарда рублей в 2025 году и 43,4 миллиарда рублей в 2026 году.

Кроме того, среди предложенных поправок:

– Увеличение финансирования лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включая участников военной операции.

– Выделение субсидий издательствам, выпускающим литературу для лиц с ограниченными возможностями зрения.

– Дополнительное финансирование детского отдыха и расширение образовательных программ, включая программы профессиональной переподготовки.

– Дополнительные средства для комплексного развития сельских территорий и поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и промышленных производителей.

Пакет поправок, предложенный правительством, включает перераспределение расходов внутри бюджета на более чем 3 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда рублей на 2024 год, 819,8 миллиарда рублей на 2025 год и 829,5 миллиарда рублей на 2026 год. Госдума планирует рассмотреть проект бюджета на втором чтении в среду, 15 ноября.

Напомним, что проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов был представлен в Госдуму 27 сентября. 26 октября прошло первое чтение проекта бюджета. В ноябре правительство предложило перераспределить 6,7 трлн рублей расходов госбюджета.