 

Рупор кремлевской пропаганды: Окопные крысы

11.11.2023, 16:25, Разное
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Насчет вчерашних споров на тему жирной крысы с передовой на Запорожском направлении.
Могу подтвердить, что с крысами действительно беда. Жирные, наглые, людей не боятся. Несколько знакомых воюющих на направлении подтверждают, что есть такая проблема.

Иногда даже крысиный яд не помогает, если бодяжный. Но правильный яд + коты-крысодавы, отчасти решают проблему. Ну и вручную тоже гасят.
Не то, чтобы смертельно, но неприятно. Были случаи, когда грызли провода на обвесе и экипировке. Плюс всегда есть опасность подцепить какую-нибудь гадостную заразу. Как мне один сержант с работинского направления говорил – вот смотри, окопная война есть, позиционный фронт есть, господство артиллерии есть, окопы с крысами есть, осталось еще какой-нибудь брюшной тиф и будет полныйй косплей 1-й мировой войны. Впрочем, эти параллели проводились и ранее, применительно к битве за Артемовск с картинами аля Пашендаль или Ипр 1917.
Но конечно так на весь фронт экстраполировать не стоит, далеко не на всех участках есть крысинное засилье.

Источник: Colonel Cassad


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