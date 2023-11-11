Во время встречи с Джо Байденом Си Цзиньпину покажут самую большую в мире статую Винни-Пуха в Диснейленде

Культурная программа встречи лидеров США и КНР в Сан-Франциско будет включать в себя посещение Диснейленда, сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Си Цзиньпину покажут знаменитых персонажей диснеевских мультфильмов, включая 22-метровую статую Винни-Пуха.

Как отмечают сотрудники калифорнийского Диснейленда, возведение скульптуры началось по прямому приказу правительства в рамках подготовки к визиту китайского лидера. Винни-Пух имеет стальную арматуру и полностью изготовлен из материалов, произведённых на территории США. Таким образом, по задумке создателей, он должен не только стать весёлым символом для детей, но и представлять собой мощь американской экономики для взрослых.

В финале программы Джо Байдену и товарищу Си сделают шутливый макияж, сделав их лица похожими на лица любимых диснеевских мультиков.

– Отношения США и Китая сейчас находятся в нижней точке, и нужна разрядка, – рассказал директор Диснейленда Остин Пауэлл. – Весёлые диснеевские мультики, которые любят взрослые и дети, могли бы стать точкой сближения двух мировых лидеров. Си Цзиньпин не сможет делать агрессивные заявления в отношении США, если у него будет лицо добродушного медвежонка Винни. Всё это станет сюрпризом для службы протокола китайской стороны, мы их о наших намерениях пока не предупреждали.

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