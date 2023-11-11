Мнение: О «живых щитах»… Каково это?

Может, и дурацкий вопрос, но…

Почему используется выражение «живой щит», если реально, на практике это — полный shit? Он ведь никого и ни от чего не защищает. Особенно, от прилёта ответки.

Вот простая #статистика. С 2001 года из сектора Газа ведётся практически ежедневный обстрел южных городов Израиля самодельными ракетами «Кассам». Подсчитано, что боевики ХАМАС выпустили по израильской территории около 4380 ракет и миномётных снарядов. В результате только с 2001 года по 2009 год от этих обстрелов погибло 19 человек и было ранено 434 человека.

Тут как бы за кадром остаётся тот факт, что в районе обстреливаемых террористами Сдерота и Ашкелона полно израильских военных объектов — это хорошо было видно по фото- и видео недавнего налёта бородачей в тапках. Используют ли в ЦАХАЛ мирное население как «живой щит», либо сами люди на всякий случай селятся поближе к военным, или просто так сложилось — не суть важно. Потому что речь вообще не о том.

Для предотвращения хамасовских обстрелов Израиль наносил «ответные удары» по местам расположения пусковых площадок и проводил военные операции в секторе Газа, декларированной целью которых была борьба с палестинским боевиками. Это также приводило к гибели мирных жителей, но уже с той стороны. По данным правозащитной организации «Бецелем», за тот же промежуток времени в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибло не менее 3000 человек. Из них порядка 1000 членов палестинских вооружённых группировок — тех самых «террористов», — а также 1988 гражданских лиц, включая 635 детей[44].

Израильская сторона, во-первых, считает потери некомбатантов «завышенными», хотя количество убитых террористов не оспаривает. А во-вторых, такое количество жертв среди мирного населения сектора Газа Тель-Авив уже много лет объясняет тактикой хамасовских боевиков. Которые, мол, используют мирное население в качестве «живого щита», размещая свои пусковые установки, склады боеприпасов и мастерских по производству оружия неподалёку от больниц, мечетей, школ, жилых домов и прочих мест скопления мирного населения.

ОК. Не будем говорить про женевские конвенции, а также про то, что у военных есть выбор не стрелять туда, где можно будет убить мирных людей в разы больше, чем террористов. Но реально, защищает ли тактика «живого щита» боевиков ХАМАС? Судя по цифрам потерь — нет. Будут ли военные — а хамасовцы, как ни крути, относятся именно к этой категории, — годами, раз за разом использовать то, что в плане защиты неэффективно вообще? Вопрос риторический.

А вот — не риторический.

Может, всё ровно наоборот — и ссылку на использование террористами «тактики живого щита» в АОИ приводят именно для оправдания своих неизбирательных ответных ударов? Ведь это «оправдание» — реально работает и как объяснение всех союзников Израиля вполне устраивает, не так ли?

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