 

Полосы зебры можно объяснить стиркой

11.11.2023, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полоски на мехе зебры всегда вызывали интерес у ученых, зоологов и просто любителей природы. Многие годы люди гадали, каким образом эти полоски образуются и чем они могут быть объяснены. Но, казалось, тайна этих завораживающих линий оставалась неразгаданной до недавнего времени. И тут я случайно наткнулся на удивительное сходство между полосками зебры и процессом стирки одежды.

Давайте посмотрим на некоторые ключевые моменты процесса стирки. Когда мы кладем свою грязную одежду в машину, она смешивается и перемешивается с водой и моющим средством. В результате этого процесса грязь, пятна и пыль из одежды удаляются, и наша одежда становится чистой и свежей.

Теперь представьте, что раньше одежда зебры была сплошь белой, без единой полоски. Грязь и пыль, которые собираются на мехе животного со временем, могут быть сравнимы с грязью нашей одежды. И как только зебра попадает под дождь, образуется некий эффект, аналогичный перемешиванию одежды в стиральной машине. Дождевые капли расплывают грязь и пыль по меху зебры, создавая полосы и отметины разных оттенков.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Здоровье и активность в пожилом возрасте не связаны с неизбежным ухудшением состояния

11.11 / «В слове “Россия” нет буквы “я”:» депутат Калашников призвал россиян отказаться от индивидуализма ради общих целей

11.11 / Россия разрабатывает малый беспилотный подводный аппарат

11.11 / Заболевания суставов и спина после COVID-19: аутоиммунные последствия

11.11 / Врач Екатерина Кашух: Диета играет важную роль в поддержании нормального уровня холестерина в крови

11.11 / Госдума принимает 920 поправок к проекту бюджета на 2024–2026 годы

11.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Окопные крысы

11.11 / Все больше женщин изучают ледники в Таджикистане

11.11 / Во время встречи с Джо Байденом Си Цзиньпину покажут самую большую в мире статую Винни-Пуха в Диснейленде

11.11 / Мнение: О «живых щитах»… Каково это?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика