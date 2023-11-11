 

Макрон призвал остановить «нелегитимную» бомбардировку сектора Газа

11.11.2023, 14:20, Новости дня
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Удары Израиля по сектору Газа «нелегитимны» и «не имеют никакого оправдания», потому что «фактически бомбят гражданское население», цитирует L’Union интервью Эммануэля Макрона телеканалу BBC. Глава Франции призвал объявить гуманитарную паузу, а затем прекратить войну, потому что «невозможно оправдать убийство невинных борьбой с терроризмом».


AP

Президент Франции Эммануэль Макрон «призвал Израиль прекратить» бомбардировки сектора Газа, которые уничтожают гражданское население, пишет L’Union со ссылкой на BBC.

В опубликованном в пятницу интервью Макрон заявил, что Франция «разделяет скорбь» Израиля и его «желание избавиться от терроризма». Однако, как указывает глава государства, «фактически сейчас бомбят мирных жителей: эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут». Французский лидер подчёркивает, что происходящее «нелегитимно» и не имеет «никакого оправдания», поэтому Франция «призывает Израиль прекратить» кровопролитие.

По словам Эммануэля Макрона, меры по борьбе с терроризмом, принимаемые демократической страной, должны «отвечать международным правилам ведения войны и международному гуманитарному праву». На вопрос о том, нарушает ли Израиль международное право, президент заметил, что он «не судья», а только «глава государства». Он отметил, что «массированные бомбардировки» сектора Газа вызывают «возмущение» в регионе.

«Нет иного выхода, кроме как сначала объявить гуманитарную паузу», а затем «прекратить огонь для защиты всех тех мирных жителей, которые не имеют никакого отношения к террористам», — считает Макрон. «Невозможно оправдать убийство невинных борьбой с терроризмом», — цитирует французского лидера L’Union.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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