 

Мнение: Путин под Шойгу

11.11.2023, 14:14, Разное
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На сайте Кремля выложен сообщение о визите президента России в Ростов-на-Дону, где Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа.

Написано, что «Верховного Главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции» (отсюда).

И выложены фотографии заслушивания этого самого доклада.

Недоумеваю, почему никто не догадался хотя бы временно убрать из кабинета фотографию Шойгу?

Путин сидящий под Шойгу, пусть тот и на фотографии, по-моему, это тоже тот самый случай, про который можно сказать словами Бориса Ельцина,  однажды возмутившегося: «не так сели».

Или я не прав?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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