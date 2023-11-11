Мнение: Путин под Шойгу
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На сайте Кремля выложен сообщение о визите президента России в Ростов-на-Дону, где Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа.
Написано, что «Верховного Главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции» (отсюда).
И выложены фотографии заслушивания этого самого доклада.
Недоумеваю, почему никто не догадался хотя бы временно убрать из кабинета фотографию Шойгу?
Путин сидящий под Шойгу, пусть тот и на фотографии, по-моему, это тоже тот самый случай, про который можно сказать словами Бориса Ельцина, однажды возмутившегося: «не так сели».
Или я не прав?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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