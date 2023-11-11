Складной летающий автомобиль Switchblade компании Samsung совершил свой первый полет

Впервые в истории авиации складной летающий автомобиль поднялся в воздух. Новейшая разработка, названная Samson Switchblade, представляет собой уникальное сочетание автомобиля и самолета, демонстрируя прорыв в сфере транспортных средств будущего.

Samson Switchblade разработан группой инженеров и дизайнеров, которые на протяжении нескольких лет усердно работали над созданием концептуального транспорта, объединяющего пользу автомобиля и маневренность самолета. Их целью было разработать средство передвижения, способное преодолевать проблематичные дороги, стоячие пробки и проблемы городского трафика, с самостоятельной возможностью взлетать и приземляться. И наконец, их мечта стала реальностью.

Samson Switchblade имеет уникальные складные крылья, которые позволяют автомобилю уверенно и безопасно взлетать и приземляться. В полете автомобиль обладает полной автономностью и может достигать впечатляющих скоростей, преодолевая большие расстояния за минимальное время. Благодаря своим узким габаритам и способности складываться, Samson Switchblade может легко маневрировать в городских условиях, обходя транспортные преграды и совершая быстрые перемещения из точки А в точку Б.