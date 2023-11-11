Стресс и депрессия наносят вред здоровью вашего сердца несколькими способами – врач-кардиолог

Исследования обнаружили важную связь между психологическим состоянием и здоровьем сердца. Установлено, что депрессия и тревога способствуют раннему развитию факторов риска, таких как повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и диабет второго типа. Эти расстройства ускоряют появление новых факторов риска на шесть месяцев раньше, увеличивая вероятность сердечных приступов и инсультов на 35%. При этом, около 40% риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний обусловлено негативным психологическим здоровьем.

Кроме того, генетическая предрасположенность к стрессу может привести к более раннему развитию первых факторов риска, в среднем на полтора года раньше. Это подтверждается клиническими и генетическими данными, усиливающими доверие к результатам.

Отдельное исследование с участием почти 2700 взрослых без заболеваний сердца показало, что хронический стресс влияет на развитие болезней сердца и образование бляшек в артериях. Уровень стресса был связан с увеличением риска заболеваний на 20% и образования бляшек на 22%, даже после учета других факторов риска. Гормоны, выделяемые при стрессе, такие как кортизол, могут влиять на уровень сахара в крови и воспаление, повышая системные риски для сердца.

Таким образом, психологическое состояние оказывает значительное влияние на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивая важность психологического благополучия для общего здоровья.