 

Секретная презентация первого смартфона автопроизводителя Polestar утекла в сеть

11.11.2023, 13:35, Разное
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В социальной сети Weibo обнаружилось уникальное видео, демонстрирующее секретную презентацию нового смартфона от китайского автопроизводителя Polestar. Этот смартфон, названный Polestar Phone, обладает сходным дизайном с Meizu 20, разработанным Meizu и Geely. Особенностью устройства является тройная камера с объективами 23 мм, 70 мм и 15 мм.

Polestar Phone отличается плоским экраном и боковыми гранями, где выгравировано название бренда. Ожидается, что смартфон будет совместим с автомобилями Polestar, подобно тому, как смартфоны Meizu интегрируются с автомобилями Geely через Flyme Auto. Устройство, вероятно, будет работать на основе Polestar OS, созданной в сотрудничестве с Meizu.

Продажи Polestar Phone предположительно будут ограничены Китаем, а стоимость и дата официального релиза пока неизвестны. В контексте этой новости стоит отметить, что в сентябре 2023 года китайский производитель Nio представил собственный смартфон, разработанный независимо от Meizu. Также Samsung анонсировал выпуск складного смартфона по цене 40 тыс. рублей.


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