Делегации Афганистана и ХАМАС приехали в Санкт-Петербург для участия в Международном культурном форуме

В Северную столицу начали прибывать участники IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, который откроется 16 ноября.

Одними из первых в город на Неве приехали министр культуры Афганистана Хайрулла Хайрхва и глава национальной библиотеки Газы Мухаммед ибн Хальдун.

– Несмотря на все происки сионистов и американцев, мы смогли приехать в Россию для участия в этом форуме. Надеюсь, это будет началом новой страницы в межкультурной коммуникации русского и палестинского народов, – сказал прессе ибн Хальдун.

Высоких гостей в аэропорту Пулково встретили губернатор Санкт-Петербурга и заместитель министра культуры России Надежда Преподобная. Как подчеркнула представительница Минкульта, Запад последние полгода делал всё возможное, что сорвать мероприятие.

– Вашингтон и Лондон обзванивали все страны из справочника ООН и грозили всякими карами, если их представители прилетят в Петербург. Отрадно, что в мире ещё остались политические лидеры, которые живут своим умом и ставят культуру превыше всего, – заявила она.

В ближайшее время в Северную столицу прибудут делегации из Ирана, КНДР, Венесуэлы и Зимбабве. Согласно регламенту, все расходы на перелёт, проживание и питание гостей взяла на себя принимающая сторона.

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