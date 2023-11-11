Мнение: Машины в России могут подешеветь в 2027 году

Массовый перезапуск автозаводов в России намечен на 2024 год. В Калуге, например, ещё простаивают 8 из 30 компаний автокластера, при этом сердце подсказывает мне, что остальные 22 компании тоже работают не на полную мощность (ссылка). Однако ни одно предприятие не закрылось — рабочим платят зарплату, а инженеры со снабженцами в режиме 24 на 7 трудятся над импортозамещением поставок от неверных друзей США.

Меня регулярно спрашивают, когда автомобили в России снова подешевеют. Что же, давайте грубо считать. В 2024 русские автозаводы должны в целом преодолеть последствия санкций. Дальше пойдёт расширение и удешевление производства, так как многие компоненты теперь будут отечественными, и так как высокие цены на автомобили комфортны для бизнеса. Исходя из этого можно ожидать, что в 2025-2026 производство стабилизируется на хорошем уровне, а дефицит компонентов полностью сойдёт на нет. Удовлетворение отложенного спроса займёт некоторое время, но не слишком долгое, так как с дефицитом простых товаров капитализм справляется очень хорошо. Поэтому можно ожидать, что уже в 2027 российский рынок станет рынком покупателя — цены пойдут вниз, а автосалоны будут раздавать скидки, беспроцентные кредиты и тому подобные подарки, как несколько лет назад. Также цены вниз потянут маркетплейсы: большая часть производителей будет торговать своими машинами в том числе через интернет.

Поэтому, пожалуйста, не спрашивайте меня каждую неделю, «почему цены на автомобили ещё не опустились». Первое серьёзное падение цен я жду примерно в 2027.

Разумеется, все прогнозы такого рода могут быть только крайне приблизительными: я не удивлюсь, если нырок к низким ценам сдвинется влево, на 2025, или вправо, на 2029 год. Пока что понятно только общее направление движения — если импортозамещение не будет остановлено укреплением рубля или тому подобной катастрофой, наша автоиндустрия обречена на рост, а цены, соответственно, обречены на спад.

Если бы мы жили в примитивной компьютерной игре, импортозамещение можно было бы провести гораздо быстрее, влупив пошлину в 300% на новые машины и пошлину в 150% на все автокомпоненты. Автомобиль стоит в Китае 10 тысяч долларов? Отдайте на таможне 30 тысяч и ввозите в Россию, причём без разницы, новое это авто, или старое. Исключение можно было бы сделать только для легковых автомобилей старше 25 лет, чтобы не издеваться напрасно над коллекционерами.

Однако мы живём в реальном мире, а в реальном мире такие пошлины ставить сейчас Россия не может — и электорат расстроится, и наши китайские друзья не поймут. Поэтому двумя главными опорами для автомобильной промышленности остаются санкции Запада и слабый рубль, тогда как пошлины находятся на весьма умеренном уровне. Под автомобильной промышленностью, конечно, я имею в виду не только собственно автозаводы, но и производителей запчастей — двигателей, коробок передач и тому подобного. Все они сейчас наслаждаются мощным платежеспособным спросом, который позволяет им сосредоточиться на относительно простой технической задаче — развитии производства.

Вместо завершения поста напомню, что российские автозаводы — это не «отвёрточная сборка» и не «переклейка шильдиков», как пытаются уверить нас импостеры с характерным акцентом, а полный цикл, со сваркой и окраской кузова. Вот, например, репортаж с завода «Москвич» (ссылка):

Репортаж снимали примерно в марте 2023, и тогда корреспондент обещал, что к концу года на заводе освоят сварку и окраску кузовов. Сейчас ноябрь, всё пошло по плану, кузова уже варят и красят (ссылка). Ещё через несколько месяцев будут запускать мелкоузловую сборку.