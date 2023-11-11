 

Часто храпящие люди подвержены риску раннего инсульта и инфаркта

11.11.2023, 12:25, Разное
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Отоларинголог Владимир Зайцев подчеркнул связь между храпом и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Он указал на то, что храп влияет на нормальное функционирование головного мозга, ухудшая его вентиляцию.

Это может способствовать развитию инсульта и инфаркта, особенно среди тех, кто страдает храпом с 30 лет. Кроме того, храп связан с неврологическими нарушениями и изменениями в обменных процессах, приводящими к усталости, потере аппетита и ожирению шеи.

Зайцев также отметил, что у взрослых людей регулярный храп может быть признаком искривления носовой перегородки, что препятствует нормальному носовому дыханию. Подобные нарушения могут привести к ухудшению дыхательной функции.


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