Часто храпящие люди подвержены риску раннего инсульта и инфаркта

Отоларинголог Владимир Зайцев подчеркнул связь между храпом и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Он указал на то, что храп влияет на нормальное функционирование головного мозга, ухудшая его вентиляцию.

Это может способствовать развитию инсульта и инфаркта, особенно среди тех, кто страдает храпом с 30 лет. Кроме того, храп связан с неврологическими нарушениями и изменениями в обменных процессах, приводящими к усталости, потере аппетита и ожирению шеи.

Зайцев также отметил, что у взрослых людей регулярный храп может быть признаком искривления носовой перегородки, что препятствует нормальному носовому дыханию. Подобные нарушения могут привести к ухудшению дыхательной функции.