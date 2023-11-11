 

Инсайдер Revegnus: Samsung выпустит складной смартфон за 40 тысяч рублей

11.11.2023, 12:25, Новости дня
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Samsung планирует расширить свой ассортимент складных смартфонов, добавив в него бюджетную модель. Стоимость устройства ожидается в районе 40 тысяч рублей (около $500). Эта информация была предоставлена источником Revegnus и подтверждена порталом GSMArena с ссылкой на TrendForce.

По данным инсайдера, новинка от Samsung будет в формате раскладушки, напоминая устройства серии Galaxy Z Flip, однако точные характеристики и способы сокращения стоимости пока не раскрыты.

В этом же сегменте может появиться и конкурирующее устройство от Huawei, хотя о деталях его выпуска пока не сообщается. В качестве сравнения, одна из наиболее доступных на данный момент раскладушек – Tecno Phantom V Flip – предлагается на глобальном рынке по цене от $600. В РФ ее стоимость начинается от 55 тысяч рублей. Для сравнения, цена Samsung Galaxy Z Flip5 в США на момент запуска составила $999 (около 91,9 тыс. руб.).


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