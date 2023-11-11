Названы причины боли в животе

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11.11.2023, 12:25, Разное
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Выпили стакан молока и ощутили вздутие и боль в животе? Это может быть не только непереносимость лактозы. Существуют другие возможные причины.

Несмотря на полезные свойства молока, содержащего белки, углеводы, жиры, минералы и витамины, у некоторых людей наблюдается чувствительность к нему. Приблизительный состав коровьего молока включает 87% воды, 3.2% белка, 3.8% жира, 4.9% углеводов, в основном лактозы, а также минералы и витамины. Но молоко других видов животных может иметь другой состав.

Кроме лактозы, непереносимость может быть вызвана молочными белками, такими как казеин, альфа-лактальбумин и бета-лактоглобулин, вызывающие симптомы аналогичные непереносимости лактозы. Эти симптомы включают вздутие живота, боль, диарею или запор, тошноту, рвоту, сыпь и зуд. Другие симптомы могут включать головные боли, усталость и боли в суставах. Лучший способ избежать побочных эффектов — избегать молока, предпочитая напитки растительного происхождения, такие как овсяное или миндальное молоко.


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