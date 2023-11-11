Клоп Паскаль стал президентом Франции

Министерство внутренних дел Франции сообщило о завершении процедуры подсчёта голосов на выборах президента страны.

Во второй тур вышли лягушка Матильда и клоп Паскаль. Большинство избирателей отдали предпочтение Паскалю – он набрал 55% голосов, а его соперница – 45%.

Из протоколов следует, что Матильда смогла заручиться поддержкой сельских жителей страны, горожане посчитали клопа достойным главой французского государства. По версии политологов, Паскаль пошёл на выборы с программой, максимально близкой и понятной подавляющему большинству мещан.

– Программа «Я близко, я рядом» стала настоящим шедевром политического искусства. Паскаль и его однопартийцы смогли подойти так близко к народу, как не удавалось никому до них, фактически они успели посетить каждую постель, – заявил колумнист Le Klope Марсель Верди.

Эксперты считают, что у Паскаля будет достаточно возможностей реализовать свою программу, ведь Клоповая партия за год до президентских выборов получила большинство мандатов в парламенте.

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