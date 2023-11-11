Чувство усталости с утра: 6 вещей помогут вам лучше спать зимой

Зимние месяцы часто связаны с проблемами сна и усталостью. Однако соблюдение определённых рекомендаций может улучшить качество сна и общее самочувствие.

Во-первых, регулярное пребывание на свежем воздухе и дневном свете нормализует ритм сна и бодрствования. Стресс также влияет на качество сна, поэтому важно уделять внимание расслаблению и снижению стресса, например, через йогу или чтение перед сном.

Температура в спальне также имеет значение: избыточное тепло может негативно сказаться на сне. Эксперты рекомендуют найти баланс между уютной и не слишком тёплой атмосферой. Кроме того, следует избегать употребления алкоголя перед сном, поскольку он может нарушить структуру сна.

Поддержание иммунной системы зимой, включая сбалансированное питание и избегание контактов с больными, помогает улучшить качество сна. Наконец, физическая активность играет ключевую роль в поддержании здорового ритма сна, даже если это требует усилий для поддержания активного образа жизни в холодное время года.