Кардиолог Панова: отек ступней и спазмы в икрах могут возникать из-за проблем с сердцем

Кардиолог Анна Панова в беседе с порталом MedikForum.ru подчеркнула, что симптомы сердечных заболеваний значительно шире, чем просто боль или дискомфорт в груди. Она указала на важность обращения внимания на такие признаки, как отеки ступней и лодыжек, которые могут указывать на сердечную недостаточность. Это состояние ведет к плохому выведению жидкости из организма, вызывая увеличение веса и одышку.

Также кардиолог отметила, что спазмы в икрах при ходьбе могут быть симптомом заболевания периферических артерий, при котором происходит накопление жировых отложений в артериях ног. Кроме того, общее плохое самочувствие, дурнота и тошнота также могут быть признаками сердечных проблем, особенно если они сопровождаются болями в груди.

Панова особо подчеркнула опасность сильной боли в груди, сопровождающейся плохим самочувствием и тошнотой, призывая в таких случаях немедленно вызывать скорую помощь. Наконец, она упомянула исследование, опубликованное на MedikForum.ru, указывающее на повышенный риск инсульта и инфаркта у часто храпящих людей.