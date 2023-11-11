 

Кардиолог Панова: отек ступней и спазмы в икрах могут возникать из-за проблем с сердцем

11.11.2023, 11:15, Разное
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Кардиолог Анна Панова в беседе с порталом MedikForum.ru подчеркнула, что симптомы сердечных заболеваний значительно шире, чем просто боль или дискомфорт в груди. Она указала на важность обращения внимания на такие признаки, как отеки ступней и лодыжек, которые могут указывать на сердечную недостаточность. Это состояние ведет к плохому выведению жидкости из организма, вызывая увеличение веса и одышку.

Также кардиолог отметила, что спазмы в икрах при ходьбе могут быть симптомом заболевания периферических артерий, при котором происходит накопление жировых отложений в артериях ног. Кроме того, общее плохое самочувствие, дурнота и тошнота также могут быть признаками сердечных проблем, особенно если они сопровождаются болями в груди.

Панова особо подчеркнула опасность сильной боли в груди, сопровождающейся плохим самочувствием и тошнотой, призывая в таких случаях немедленно вызывать скорую помощь. Наконец, она упомянула исследование, опубликованное на MedikForum.ru, указывающее на повышенный риск инсульта и инфаркта у часто храпящих людей.


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