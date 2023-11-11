 

Завершен обзор украинской экономики МВФ и предварительно согласован транш на $900 млн

11.11.2023, 11:15, Разное
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Международный валютный фонд (МВФ) завершил обзор украинской экономики и подтвердил успешное выполнение финансовыми властями Украины поставленных целей к концу сентября. В результате этого были достигнуты предварительные соглашения о предоставлении нового транша в размере примерно $900 млн.

“Большинство структурных контрольных показателей также были достигнуты, что создает предпосылки для рассмотрения вопроса о выделении транша в размере около $900 млн со стороны Совета исполнительных директоров МВФ”, – говорится в официальном заявлении МВФ. Окончательное утверждение транша ожидается со стороны Совета МВФ.

МВФ также отмечает “примечательную устойчивость” украинской экономики. Эксперты прогнозируют более сильное восстановление в 2023 году, хотя также ожидают некоторого замедления роста в 2024 году. Однако фонд указывает на “крайне неопределенные” перспективы, учитывая боевые действия в стране.

В марте 2023 года МВФ одобрил кредит в размере $15,6 млрд для Украины на четыре года. Украина обязалась выполнять требования, предъявленные МВФ. Первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в апреле, а второй на сумму $890 млн – в июне.


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