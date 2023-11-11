 

«По витаминам – то же самое» – Роскачество одобрило применение кормов для животных в детском питании

11.11.2023, 9:33, Разное
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Роскачество выпустило под грифом ДСП исследование «О допустимости применения рецептуры сухих и влажных кормов для животных при питании в детских и дошкольных учреждениях».

От этих материалов планируется отталкиваться при очередном крупном пересмотре государственных стандартов.

Согласно выводам учёных, качество кормов для домашних животных во многом превосходит по составу все известные детские смеси и консервы. Содержание полезных веществ и витаминов практически «дотягивает» до нормативов молочной кухни, а по вкусовым качествам и безопасности подобная продукция уверенно выбивается вперёд.

– По витаминам это то же самое, по минералам – есть отклонения, но эта проблема решается корректировкой требований, – рассказал источник. – Вкус некоторым кажется странным, но ко второй неделе все привыкают и уже не жалуются.

В течение 2023 года рецептура приготовления консервированных влажных и сухих кормов для животных уже экспериментально применялась для детского питания. Фокусные группы дошкольников с заочного согласия родителей проводили слепую дегустацию, в ходе которой никто не заметил отклонений. Итоговый протокол испытания констатирует: смена рецептуры позволила улучшить качество питания детей, приблизить физиологические показатели к нормам дошкольного ГТО, а также разнообразить ежедневный рацион.

*ДСП – Для служебного пользования

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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