Мэрия города Иваново и полчища мигрантов-тараканов

Засилье мигрантов на наших бескрайних просторах грозит россиянам не только беспределом на улицах городов, но и полчищами тараканов в наших квартирах.

Хорошо, что не постельных клопов, как во Франции, скажете вы. Впрочем, и от них мы не застрахованы. А все потому, что бороться с захватчиками, то бишь мигрантами и тараканами, себе дороже. Примером таких прискорбных результатов может служить обращение жительницы Иванова во все инстанции, включая мэрию собственного города.

Но давайте вникнем в тамошнюю ситуацию! Есть на ивановской улице Лежневской дом №44. Вот в его подъезде и расплодились в одной из квартир как мигранты (а их там целый десяток), так и их шестиногие спутники, тараканы. Причем последних, заполонивших весь дом, — бесчисленное множество.

Эта «нехорошая квартира» оказалась волею судьбы, вернее по недосмотру жилконторы, прибежищем десяти квартиросъемщиков, периодически меняющихся полным составом. Одни выезжают, другие въезжают, интенсивно плодя антисанитарию и жутких тварей.

По рассказам активистов Народного Фронта, Лариса, чья квартира прямо над ними, обращалась за помощью в разные инстанции. Ну а те ничего предпринимать как не собирались, так и по сей день не собираются: дескать, у участкового с весны какая-то очередь, а соцзащита вообще пригрозила отнять ребенка, поскольку ее деятели видят для этого в нашествии тараканов серьёзный антисанитарный повод.

Было это еще в начале отября. Активисты, пытавшиеся побеседовать с обитателями «нехорошей квартиры», постоянно натыкались на закрытую дверь и решили обращаться непосредственно в администрацию города, налоговую, полицию.

Они тщетно пытались дозвониться до мэрии Иванова: там просто-напросто никто не брал трубку. Да и пообщаться с приёмной мэра Владимира Шарыпова Народному фронту не удалось. Единственным, кто разъяснил, что жительнице делать дальше, был правозащитник Александр Толмачёв.

Из недавней статьи на местном новостном сайте «КСТАТИ.NEWS» невозможно понять, откуда поступило предложение искать помощи в приёмной президента.

Что ж, совет действенный: как водится, повелеть администрации Иванова начать борьбу с мигрантами и их тараканами может лишь лично Владимир Владимирович.

kstati.news, gorod37.ru, komuche.ru

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