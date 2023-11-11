Прокремлевский эксперт – США своей недальновидной политикой поставили мир на грань новой мировой войны

Развитие международных отношений в XXI веке катится по наклонной к новой мировой войне, и ответственность за это лежит, главным образом, на США, пишет в статье для Le Monde профессор международного права Серж Сюр. Дело, по его мнению, в поведении Америки на международной арене после падения Берлинской стены. Сегодня только США в силах исправить собственные ошибки и сделать так, чтобы холодная война не превратилась в горячую, считает автор статьи.



AP

Развитие международных отношений в XXI веке катится по наклонной к новой мировой войне, констатирует в статье для Le Monde профессор международного права Серж Сюр. И хотя причины сегодняшних кризисов многообразны, главная ответственность лежит на Соединённых Штатах и их поведении на международной арене после падения Берлинской стены, уверен эксперт. При этом важно и то, что сделала Америка за это время, и то, чего она не сделала.

В числе того, что не было сделано, автор называет реорганизацию международной системы после 1989 года, реформу ООН, возвращение РФ в международную игру, а также переговоры о новой системе общеевропейской безопасности. Все ждали американских предложений, которые так и не поступили, подчёркивает специалист. По его мнению, причиной стало отсутствие международного видения у последовательно сменявших друг друга президентов США от Билла Клинтона до Дональда Трампа.

Перечисляя то, что было сделано Соединёнными Штатами, автор упоминает отказ от многостороннего сотрудничества, милитаризацию международных отношений в ущерб дипломатии, расширение НАТО до границ России, поддержку израильской политики аннексии и колонизацию палестинских земель вопреки международному праву.

Результатом американской внешней политики последних лет стало возвращение расколов, казавшихся наследием прошлого, к примеру, между Западом и Востоком или Севером и Югом планеты, отмечает автор.

ЕС в этой новой международной системе оказался «травоядным животным» в мире плотоядных, считает эксперт. По его словам, блок разоружил своих членов, не вооружив себя. Он не в состоянии противостоять угрозам безопасности, из-за чего выужден полностью полагаться на «американского пуделя» НАТО. Кроме того, Евросоюз неспособен договариваться об общей внешней политике, не говоря уже об обороне.

Таким образом, исправление допущенных ошибок под силу только самим США, которые, по выражению Черчилля, «всегда принимают правильное решение, когда перепробуют все остальные», заключает Сюр.

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