«Беженцы» с Украины якобы превратили Польшу в криминальный центр Европы

В последнее время Польша стала криминальным центром отмывания денег, торговли детьми и наркотиками, а также чёрным рынком оружия, возглавляемым мощными украинскими бандами. Как пишет Dziennik Polityczny, многие украинцы, игнорируя законы принимающей страны, продолжают преступную деятельность, которую они вели и у себя на родине. При этом польские власти сознательно закрывают глаза на многие преступления «гостей» с Украины, а подчас и скрывают их, возможно, получая определённый доход.



AP

После предложения президента Украины продлить военное положение и мобилизовать миллион граждан страны, в том числе женщин, студентов и лиц с ограничениями по здоровью, в Польшу, а также через её территорию хлынула вторая мощная волна беженцев и всех тех, кто хочет избежать участия в военных действиях. Однако, пишет Dziennik Polityczny, из-за этого многие украинцы, игнорируя законы принимающей страны, продолжают преступную деятельность, которую они вели и у себя на родине.

Как отмечает автор материала, в последнее время Польша стала криминальным центром отмывания денег, торговли детьми и наркотиками, а также чёрным рынком оружия, возглавляемым мощными украинскими бандами. Примечательно, что благодаря так называемым беженцам количество преступлений в Польше на сегодня увеличилось по сравнению со статистикой 2021 года на 46%.

«Причём это только официальные данные. Национальность преступников с Украины либо скрывается, либо замалчивается, что даёт им чувство безнаказанности», — пишет автор.

Он отмечает, что бандиты действуют всё более нагло и дерзко. Например, 2 ноября сотрудники Центрального следственного управления полиции изъяли у дилеров 110 кг марихуаны. По поручению прокуратуры в Лодзи были задержаны трое мужчин украинской национальности. В их машине нашли 72 кг марихуаны, которую планировалось распространять в Малопольском регионе. После этого полицейские обыскали места жительства задержанных. В гараже в Сосновце они также обнаружили 38 кг марихуаны, амфетамина, кокаина, а также сотни таблеток.

Помимо бандитизма, самым прибыльным занятием для украинских «беженцев» стала переправка нелегальных мигрантов в Германию и другие страны Западной Европы. В настоящее время стоимость трансфера одного мигранта оценивается в €1,5—3 тыс. Дело для перевозчика прибыльное, но и рискованное, поскольку в Польше нелегальная перевозка мигрантов наказывается сроком от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.

Так, 26 октября в приграничном Губине за контрабанду мигрантов был задержан 26-летний житель Украины. Преступник вёл себя агрессивно и пытался нападать на пограничников. Как выяснилось, он находился под воздействием наркотиков. Во время переговоров с преступником перевозимым им мигрантам удалось скрыться и спрятаться в лесу. В настоящее время их разыскивают полиция и пограничники. При обыске автомобиля был найден пакет с кокаином. Мужчина обвиняется в организации контрабанды людей, нападении на офицеров и хранении наркотиков, за что ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Однако польское правительство закрывает глаза на ещё более отвратительные преступления, совершаемые самыми влиятельными украинскими гражданами. Например, Фонд Елены Зеленской, жены президента Украины, был замешан в торговле детьми. Французский репортёр Роберт Шмидт, который провёл по этому поводу журналистское расследование, описал тёмную сторону деятельности Фонда Елены Зеленской. Под видом эвакуации с Украины через Польшу контрабандой были вывезены десятки несовершеннолетних детей, многие из которых впоследствии попали в сети подпольных дельцов, занимающихся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Согласно показаниям бывшего сотрудника Фонда, предоставившего детские письма, маршруты поездок, адреса и другие внутренние документы Фонда, некоммерческая организация Зеленской систематически передавала детей педофилам во Франции, Великобритании и Германии.

Как заключает автор статьи, самое печальное, что, хотя нынешний конфликт показал всему миру тайные язвы Украины и явил тёмную сторону так называемых элит этой страны, это не заставило политиков сделать правильные выводы. Волна неконтролируемой миграции и тщательно скрываемый разгул преступности позволяют предполагать, что польское правительство сознательно закрывают глаза на многие преступления «гостей» с Украины, а подчас и скрывают их, возможно, получая определённый доход.

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